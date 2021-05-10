Палеонтологи обнаружили новый вид гигантских саблезубых кошек

Вашингтон, 10 мая. Новый гигантский вид саблезубых кошек Machairodus lahayishupup обнаружили американские палеонтологи, используя детальные методы сравнения окаменелостей.

Этот хищник бродил по открытым пространствам Северной Америки почти 9 миллионов лет назад. Саблезубая кошка весила около 400 килограммов и охотилась на добычу в два раза крупнее себя.

«Мы считаем, что это были животные, которые регулярно убивали животных размером с бизона», — рассказал один из автором исследования Джонатан Каледе из Университета штата Огайо.

Самая большая окаменелость — плечевая кость — составляла 45 сантиметров в длину. Для сравнения, аналогичная кость льва достигает 33 сантиметров, добавили специалисты.

Ранее археологи обнаружили в Кении самую древнюю могилу человека. Открытие сделано в пещере Панга-я-Саиди.