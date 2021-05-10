В Дамаске состоялся праздничный концерт по случаю Дня Победы

В столице Сирийской Арабской Республики (САР) 9 мая состоялся праздничный концерт. Мероприятие было организовано в театре «Дар аль-Асад» при участии Министерства культуры САР, посольства РФ в республике и Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Дамаске.

Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, участие в праздничном мероприятии приняли деятели культуры и искусства, исполнившие национальные танцы, а также песни на русском языке. Среди композиций, которые спели для гостей праздника студенты и выпускники сирийских академических институтов, прозвучали «Темная ночь», «Если бы не было войны», «Последняя битва» и многие другие.

На праздновании присутствовал глава РЦНК Николай Сухов, который отметил важность приобщения сирийского народа к русской культуре.

«Сегодня прозвучали песни военных лет, исполненные сирийскими музыкантами. Что очень важно — они выучили песни на русском языке. Оркестр вообще вне всяких похвал — он играл безумно красиво и точно», — заметил Сухов.

Этот концерт, по мнению главы центра, стал символом сотрудничества России и Сирии в период, когда арабская республика переходит от войны к миру.

«Очень много общего нас объединят, потому что оба народа прошли очень тяжелые войны», — добавил Сухов.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Важность подобного взаимодействия отметил в беседе с корреспондентом ФАН и помощник министра иностранных дел Сирии Айман Сьюзан.

«В годы войны Россия пожертвовала многим, большое количество людей погибло, сегодня это происходит в Сирии. История повторяется. Это должно стать предупреждением для мирового сообщества — как для крупных держав, так и для маленьких», — заявил чиновник.

Российский центр науки и культуры в Дамаске возобновил свою работу в начале 2020 года после многолетнего перерыва, спровоцированного интенсивными боями вокруг сирийской столицы. За прошлый год в учреждении были восстановлены многие помещения — при этом особых усилий потребовала реконструкция концертного зала.

Сейчас в центре проходят культурно-массовые мероприятия, проводятся курсы, основной упор в которых делается на занятиях по русскому языку. При этом кроме культурного обмена в планы РЦНК входит поддержка гуманитарных миссий в отдаленных и наиболее пострадавших районах САР. Это учреждение привлекает большое количество образованных людей, владеющих одновременно русским и арабским языками.