Вассерман поддержал внимание Роспотребнадзора к добавкам с диоксидом титана

Диоксид титана химически малоактивен и может представлять угрозу для здоровья только как ускоритель других реакций. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

Эксперт поддержал инициативу Роспотребнадзора о детальном изучении пищевой добавки E171 с диоксидом титана. Опасения в небезопасности этого вещества были озвучены в Европе.

«Если есть сведения об угрозе, их надо проверить», — сказал публицист.

Анатолий Вассерман также поделился своим личным мнением по затронутой теме и тем, что известно конкретно ему об этом веществе.

«В данном случае мне эти сведения кажутся маловероятными. Дело в том, что диоксид титана, насколько я знаю, химически малоактивен», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он предположил, в каком случае подозрения исследователей могут подтвердиться.

«Если он и может представлять угрозу, то только как ускоритель каких-то химических реакций, которые и без него происходят. Но я химию знаю слабо, так что, возможно, что-то об этом веществе просто не слышал», — подытожил журналист.

Следует отметить, что сфера применения добавки E171 весьма обширна. Она используется при изготовлении пластика, бумаги, лекарств, косметики и даже продуктов. В то же время, по мнению некоторых европейских исследователей, диоксид титана способен накапливаться в организме человека, а также влиять на структуру его ДНК.

Ранее депутат Виталий Милонов в беседе с ФАН подсказал, на какие еще вопросы Роспотребнадзору нужно обратить внимание.