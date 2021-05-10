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Найденный после трех дней поисков Мураховский отказался от госпитализации

  /   Обновлено: 10 мая 2021 14:39
Общество
Найденный после трех дней поисков Мураховский отказался от госпитализации
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Омск, 10 мая. Глава минздрава Омской области Александр Мураховский, пропавший в лесу, а после найденный живым, решил не оставаться в больнице после обследования.

Руководителю регионального ведомства не потребовалась какая-либо медицинская помощь. Он отказался от госпитализации после беседы с врачами. На данный момент здоровье Мураховского оценивается как удовлетворительное.

Главу регионального минздрава нашли живым сегодня. Всего поиски Мураховского продолжались три дня, пишет URA.RU. Он ушел из дома 7 мая и перестал выходить на связь. Спецоперация по спасению министра проходила в лесу, куда он прибыл поохотиться. В итоге Мураховский самостоятельно вышел к сотрудникам МЧС и заявил, что с ним все в порядке.

госпитализация мураховский отказ омская область
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