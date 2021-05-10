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Ученые из США раскрыли тайну цунами на острове Сулавеси

Наука
Ученые из США раскрыли тайну цунами на острове Сулавеси
pixabay.com

Макассар, 10 мая. Загадка цунами, которое произошло в Паулу и унесло жизни более 4000 человек, до сих пор вызывала споры у ученых. Однако исследователи из США смогли смоделировать поведение цунами.

Группа специалистов во главе с Аресом Росакисом из Калифорнийского технологического института использовала компьютерное моделирование для исследования землетрясения, которое произошло в 2018 году в Палу на острове Сулавеси. Ученые установили, что землетрясение с магнитудой 7,5 было с чистым боковым смещением.

При нормальных обстоятельствах во время такого землетрясения не создается опасность цунами. Как показало моделирование, необходимо, чтобы части склона берега смещались горизонтально относительно друг друга. При этом уровень смещения должен быть достаточно большим, а склон — крутым. Тогда горизонтальный сдвиг вызывает значительные перепады высот и возникает эффект, аналогичный звуковому удару, а ударная волна дополнительно усиливает возникающее цунами.

Ранее американские ученые рассчитали опасность цунами для прибрежных городов. Во время эксперимента специалистам удалось создать виртуальную модель предполагаемой климатической катастрофы.

землетрясение цунами исследование
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