Лидером по международным денежным переводам из России стал Азербайджан

Москва, 10 мая. Азербайджан по итогам первого квартала 2021 года занял лидирующую позицию по международным денежным переводам из России, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Средний чек по одной транзакции в республику составил 11,56 тысячи рублей. Годом ранее первое место по переводам из РФ занял Казахстан с показателем 14,13 тысячи.

Вторую строчку по результатам первых трех месяцев текущего года заняла Белоруссия — в среднем сумма по одному переводу составила 10,077 тысячи. Казахстан опустился на третью позицию, но сумма транзакции в данном случае оказалась выше, чем у лидеров рейтинга — 22,54 тысячи. Замкнули первую пятерку Испания и Молдавия, для них средний чек составил 18,563 тысячи и 13,858 тысячи рублей соответственно, пишет ТАСС.

Средняя сумма международного перевода в первом квартале составила 16,58 тысячи рублей, тогда как годом ранее она равнялась 14,612 тысячи. Средний чек отправки денег по России зафиксирован на отметке 12,574 тысячи против 10,207 тысячи в прошлом году.

Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России, специалист по банковскому сектору Сергей Григорян ранее рассказал о рисках потерять деньги в надежном банке.