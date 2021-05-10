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Лидером по международным денежным переводам из России стал Азербайджан

Экономика
Лидером по международным денежным переводам из России стал Азербайджан
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 мая. Азербайджан по итогам первого квартала 2021 года занял лидирующую позицию по международным денежным переводам из России, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».

Средний чек по одной транзакции в республику составил 11,56 тысячи рублей. Годом ранее первое место по переводам из РФ занял Казахстан с показателем 14,13 тысячи.

Вторую строчку по результатам первых трех месяцев текущего года заняла Белоруссия — в среднем сумма по одному переводу составила 10,077 тысячи. Казахстан опустился на третью позицию, но сумма транзакции в данном случае оказалась выше, чем у лидеров рейтинга — 22,54 тысячи. Замкнули первую пятерку Испания и Молдавия, для них средний чек составил 18,563 тысячи и 13,858 тысячи рублей соответственно, пишет ТАСС.

Средняя сумма международного перевода в первом квартале составила 16,58 тысячи рублей, тогда как годом ранее она равнялась 14,612 тысячи. Средний чек отправки денег по России зафиксирован на отметке 12,574 тысячи против 10,207 тысячи в прошлом году.

Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России, специалист по банковскому сектору Сергей Григорян ранее рассказал о рисках потерять деньги в надежном банке.

азербайджан транзакции денежные переводы
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