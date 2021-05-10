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Певица Мария Максакова рассказала о насилии со стороны бывшего мужа

Шоу-бизнес
Певица Мария Максакова рассказала о насилии со стороны бывшего мужа
Prt Scr youtube.com/channel/Россия 1

Москва, 10 мая. Бывшая солистка Мариинского театра рассказала о тяжелых отношениях с первым мужем Владимиром Тюриным. Артистка вспомнила, как подвергалась насилию.

Сейчас у Максаковой серьезные проблемы с семьей, и певица уверена, что в этом виноват ее экс-супруг. Артистка до сих пор с ужасом вспоминает те пытки, которым подвергалась в браке. Однажды исполнительница решила оставить мужа, но Тюрин ей этого не позволил.

«Когда Тюрин понял, что я настроена решительно уйти от него, начался ад. Он запер меня в доме с детьми. Я пыталась прятаться в одной из комнат, но он вышиб дверь ногой. Он бил меня руками и ногами, куда только попадал. Тюрин раздробил мне кости на стопе и нанес черепно-мозговую травму», — рассказала Максакова.

Побои мужчина наносил ей в течение трех дней. Кроме того, доставалось и маленьким детям певицы. Вырваться из кошмара ей удалось лишь в тот момент, когда обессиленный мужчина уснул.

«Я неоднократно думала, что он не только меня, но и ребенка убьет. И вот в таком состоянии мы провели две ночи. Он отнял все телефоны, позвонить я не могла. Дождавшись, когда он крепко уснет, я сбежала», — рассказала звезда в интервью изданию «Фонтанка.ру».

Дети певицы практически не помнят этого, поскольку тогда были маленькими. За последние годы Тюрину удалось настроить наследников против матери. Сейчас они пытаются через суд лишить Максакову квартиры в Москве, стоимость которой оценивается в 200 млн рублей.

максакова семья тюрин
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