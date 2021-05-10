Немецкие медики указали на пять часто игнорируемых признаков рака

Берлин, 10 мая. Самые часто игнорируемые симптомы онкологических заболеваний недавно назвали врачи из Германии. Они призвали обратить на них особое внимание.

Кашель, который не прекращается несколько недель, может указывать на наличие онкологического заболевания, считают специалисты. Чувство изжоги, не вызванное приемом острой или жирной пищи, также может говорить о развитии рака гортани или горла.

Если человека мучает зуд вокруг родинки или ее покраснение, стоит посетить медицинского специалиста. Эти признаки могут указывать на развитие рака кожи. О начале рака прямой кишки нередко свидетельствует кровь в стуле. Вдобавок к этому на онкологическое заболевание может указать и опухание лимфоузлов.

Распознать наличие развивающегося онкологического заболевания можно по частому покашливанию. Как сообщалось ранее, об этом заявил хирург и онколог Иван Карасев.