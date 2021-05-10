Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
10 мая 23:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
23:03
Происшествия
Директора по связям с общественностью «Спартака» Фетисова избили на востоке Москвы
23:00
Политика
Финт ушами от Вашингтона: почему войска США не зайдут в Узбекистан и Таджикистан
22:39
Общество
Калининградцы находят на берегу Балтийского моря «тараканов-трилобитов»
22:37
Политика
Гинцбург оценил защищенность Путина от коронавируса после вакцинации
22:35
Политика
Политолог предположил итоги встречи Путина с Байденом
22:34
Политика
Жители Эстонии недовольны выходками США в Прибалтике
22:24
Происшествия
Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро
22:15
Происшествия
Подростки на угнанных «Жигулях» устроили массовое ДТП на севере Москвы
22:10
Весь мир
ВОЗ передала сирийскому министерству здравоохранения 40 карет скорой помощи
22:00
Политика
Заслуженный юрист РФ назвал «социальными отморозками» очернителей Бессмертного полка
21:52
Весь мир
В Палестине заявили о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву
21:47
Весь мир
Триполитанские группировки мобилизуются против нового правительства
21:37
Политика
Политолог Межевич заявил о деградации польских сообществ в Белоруссии
21:35
Общество
Кто такие стоматологи: задаем врачу вопросы о профессии
21:33
Шоу-бизнес
Агутин на концерте в честь Дня Победы рассказал о пережившем войну отце
21:27
Общество
Заслуженная артистка России Ирина Андреева скончалась в Калининграде
21:24
Шоу-бизнес
Валерий Гаркалин пожаловался на нищету при гонорарах в 80 тысяч рублей
21:22
Общество
Публикация Охлобыстина про Сталина вызвала споры в Сети
21:22
Шоу-бизнес
Фанаты Газманова назвали провокацией песню Rammstein на радио 9 Мая
21:21
Происшествия
Фура без тормозов протаранила ж/д пост на Урале
Все новости

Финт ушами от Вашингтона: почему войска США не зайдут в Узбекистан и Таджикистан

Политика
Финт ушами от Вашингтона: почему войска США не зайдут в Узбекистан и Таджикистан
ПолитРоссия  / 

США рассматривают возможность размещения выведенных из Афганистана войск в странах Центральной и Средней Азии. Известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в интервью ФАН рассказал, почему войска США не зайдут в Узбекистан и Таджикистан.

Как сообщила газета The Wall Street Journal, Соединенные Штаты могут перебросить выводимые из Афганистана войска в страны Центральной и Средней Азии. Отмечается, что американское руководство прорабатывает возможность размещения своего контингента в других странах с тем, чтобы оказывать поддержку афганскому правительству, контролировать деятельность радикального движения «Талибан»1 (запрещено в России) и следить за другими экстремистами.

«Однако большое военное присутствие России в этом регионе, нарастающее влияние Китая и напряженность в его отношениях с Вашингтоном затрудняют планы по созданию баз в Центральной Азии», — отмечает издание.

В случае, если договоренности о размещении военных США на территории граничащих с Афганистаном стран достичь не удастся, американское руководство готово будет рассмотреть вариант их переброски в государства Персидского залива. Кроме того, в качестве резервного рассматривается вариант с размещением в регионе авианосца, с помощью которого возможно было бы в короткие сроки проводить операции, в том числе для защиты посольства США в Кабуле. Издание напоминает, что в 2001 году американские военные были размещены на базах в Киргизии и Узбекистане, однако полностью покинули их в 2005 и 2014 году соответственно.

Финт ушами от Вашингтона: почему войска США не зайдут в Узбекистан и Таджикистан
Федеральное агентство новостей  / 

В Узбекистане отреагировали на публикации в американских СМИ о возможной передислокации войск ВС США из Афганистана в страны Средней Азии. В Минобороны страны указали, что такого развития событий не предусматривает ни конституция страны, ни оборонная доктрина.

«В основополагающих документах в области обороны имеются ясные и четкие ответы на данные вопросы — недопущение на своей территории размещения иностранных военных баз и объектов», — указали в ведомстве, тем самым опровергнув слухи о том, что США могут разместить выведенные из Афганистана войска в странах Средней Азии.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что страны Центральной и Средней Азии должны прекрасно понимать, что американские пряники могут обернуться большой бедой.

«Напомню, когда военные США заходили в Афганистан, то они использовали «базы подскока», которые располагались в Киргизии и Узбекистане. Но стараниями этих государств и России базы США были свернуты, поскольку они представляли опасность для республик. Однако Вашингтон намерен в очередной раз сделать финт, чтобы разместить в выведенные из Афганистана войска в Узбекистане и Таджикистане. Таким образом они намерены насолить не только России, но и Китаю. Мы знаем, что в Таджикистане находится наша 201-я военная база — полнокровное соединение, которое способствует тому, чтобы на территории этой страны был мир и спокойствие. Наши солдаты готовы помочь отразить нападение экстремистских группировок из Афганистана. У нас также есть пункты базирования и в Киргизии. Кроме того, сами эти страны должны прекрасно понимать, что каждый приход американцев с их пряниками заканчивается не очень хорошо» — указал собеседник ФАН.

Финт ушами от Вашингтона: почему войска США не зайдут в Узбекистан и Таджикистан
Новостное агентство «Харьков»  / 

Капитан первого ранга запаса пояснил, почему у американцев не получится реализовать «финт ушами», а войска не зайдут в Узбекистан и Таджикистан. По его мнению, эти страны прекрасно понимают, что США будут их использовать в борьбе с Россией.

«Очевидно, что вслед за американскими военными из Афганистана потянется вся натовская челядь. Это вызывает большую опасность для стран, граничащих с Афганистаном. Я думаю, неслучайно президент Таджикистана Эмомали Рахмон приезжал в Москву на празднование Дня Победы и подтвержден рабочий визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию.

Зачем же американцы затеяли такую игру? Они хотят сделать России больно чужими руками. Это отчетливо понимают руководители Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Уже доказано: там, где появляются американцы, их оттуда уже трудно выгнать: например, Куба, и так же Япония, на которую они сбросили две ядерные бомбы. Я думаю, что на этот раз американский финт ушами не пройдет», — указал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Узбекистан намерен расширить сотрудничество с Россией в сфере безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.

россия сша афганистан узбекистан таджикистан
Комментировать
Самое популярное
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 219500 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 153707 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 101765 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Армия 40333 9 мая 2021
В США назвали Су-57 «убийственным красавцем» после его участия в параде Победы
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Армия 33984 9 мая 2021
Историк из США развенчал главные мифы Второй мировой войны
Все новости / Политика / Финт ушами от Вашингтона: почему войска США не зайдут в Узбекистан и Таджикистан
Рейтинг@Mail.ru