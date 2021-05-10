Стало известно, почему нагретая в микроволновке вода становится невкусной

Пекин, 10 мая. Вскипяченная в микроволновке вода значительно уступает воде из чайника по вкусовым качествам. По словам ученых, все дело в отсутствии конвекции при нагреве в микроволновке.

Вода на дне чайника нагревается быстрее, поэтому перемещается вверх, становясь менее плотной. В итоге жидкость равномерно перемешивается и нагревается.

В микроволновке же конвекции нет. Из-за этого вода в верхней части стакана нагревается сильнее. Исследователи Университета электронных наук и технологий в Китае выяснили, как решить эту проблему.

Они разработали специальный стакан, в котором возникает конвекция при нагреве в микроволновке. Верхняя часть емкости покрыта тонким слоем серебра. Именно он обеспечивает равномерный нагрев и провоцирует конвекцию.

Ранее специалист по внутренним болезням Серкан Йылдыз объяснил, почему опасно пить слишком много воды. По его словам, злоупотребление водой чревато развитием гипонатриемии.