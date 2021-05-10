Сергей Безруков рассказал о браке и совместной работе с Анной Матисон

Москва, 10 мая. Актер Сергей Безруков и его жена Анна Матисон весной отметили пятилетие совместной жизни. В эксклюзивном интервью артист рассказал о своем счастливом браке.

Супругов много лет связывают не только семейные узы, но и совместные кинопроекты. Безруков считает, что семья — его тыл, которым он очень гордится.

«Мужчина как раз силен своею семьей, и что бы ни случалось в жизни, это его надежный тыл. Радуют дети, проекты и совместные работы с женой», — рассказала звезда сериала «Бригада» в беседе с «Телепрограммой».

После совместного фильма «Заповедник», снятого по повести Сергея Довлатова, пара вместе работает над киноальманахом. Проект получил название «Папы» и выйдет на большие экраны уже в следующем году. Вместе супруги ведут еще и общественную работу. Российские звезды поддерживают фонд «Подари одну жизнь», который помогает сиротам обрести приемную семью.

Кроме работы с женой, Безруков активно снимается и в других проектах. В ближайшее время на экранах появится исторический сериал «Обитель». Актер сыграет роль одного из главных создателей ГУЛАГа Федора Эйхманса. Он признался, что работа над этим персонажем стала одной из самых сложных в его карьере.