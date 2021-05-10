Новое повышение ключевой ставки в России может произойти в июне 2021 года

Москва, 10 мая. Центробанк РФ может снова поднять уровень ключевой ставки уже в июне текущего года, считают эксперты банковской сферы.

Большинство специалистов согласны с мнением, что летом регулятор примет решение о повышении показателя до 5,25% с нынешних 5% годовых. Об этом сигнализирует инфляция, которая разгоняется, а также устойчивое укрепление отечественной экономики. Прогноз о будущем повышении ключевой ставки поддержали 12 из 14 аналитиков, опрошенных изданием «Известия». При этом некоторые допускают, что рост составит сразу 0,5%.

Два эксперта выразили мнение, что Центробанк не будет увеличивать ставку, так как предыдущее повышение было достаточно резким. Заседание совета директоров регулятора, на котором будет принято окончательное решение, запланировано на 11 июня. В целом аналитики предполагают, что в текущем году ключевой ставка достигнет 5,5–6%.

Вслед за повышением ключевой ставки ЦБ российские банки стали поднимать ставки по депозитным рублевым вкладам.

Вице-президент — старший кредитный специалист рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова предположила, что повышение депозитных ставок продолжится в ближайшие месяцы, причем тенденция коснется в основном долгосрочных депозитов. Они необходимы банкам, чтобы привлечь средства на фиксированный долгий срок, нормализовать баланс по срочности активов и обязательств, цитирует ее телеканал «Санкт-Петербург».