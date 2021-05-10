Турецкий врач объяснил, почему опасно пить слишком много воды

Стамбул, 10 мая. Употребление слишком большого количества воды может быть опасно для организма. Об этом рассказал специалист по внутренним болезням и нефрологии Серкан Йылдыз.

По его словам, не следует пить воду, если человек не испытывает жажду. Некоторые люди уверены, что употребление большого количества воды способствует снижению уровня мочевины, а также похудению и борьбе с целлюлитом.

Однако в большинстве случаев такие утверждения не имеют под собой научной опоры. При этом злоупотребление водой больше тех объемов, которые требуются организму, чревато развитием гипонатриемии. Для этого заболевания характерно возникновение тошноты, рвоты и даже потери сознания, поскольку поражается центральная нервная система.

Кроме того, опасной может быть привычка выпивать натощак стакан воды. Регулярное употребление воды с температурой выше 65 градусов может грозить проблемами с желудком или сердцем.