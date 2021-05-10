Труп мужчины нашли у жилого дома в Североморске

Мурманск, 10 мая. У подъезда одного из жилых домов на улице Гвардейской мужчине стало плохо. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

На теле признаков насильственной смерти не обнаружено, сообщил представитель СУ СКР по Мурманской области. Личность погибшего мужчины устанавливается. По факту инцидента проводится процессуальная проверка, назначена судмедэкспертиза.

Житель Нижневартовска умер после заплыва в бассейне, сообщал ФАН. Посетитель окунулся в воду и не смог всплыть самостоятельно.