Девушка Владимира Епифанцева похудела ради него на 30 килограммов

Москва, 10 мая. Возлюбленная актера Владимира Епифанцева Юлия Семенова пошла ради него на колоссальные жертвы. Девушка избавилась от лишних килограммов, чтобы соответствовать идеалу мужчины.

Звезда фильма «Зеленый слоник» познакомился со своей избранницей в Сети. Когда они встретились, артист честно заявил, что Семенова не соответствует его эталону женской красоты. С тех пор девушка стала активно следить за своим питанием и практически все время проводить в спортивном зале. Благодаря упорной работе ей удалось похудеть на 30 килограммов.

«Юля была в два раза больше, весила килограммов на 30 больше, чем сейчас. А со мной-то должна быть чика — эффектная, яркая. Но потом все изменилось. Я понял: Юля — ангел в моей жизни. Моя мама на нее молится», — рассказал актер в интервью Борису Корчевникову на эфире программы «Судьба человека».

Сейчас артист счастлив с юной возлюбленной. Вместе с ней он научился безоговорочно доверять партнеру, а также только рядом с Семеновой понял наконец, что такое истинная красота.

Владимир Епифанцев был дважды женат. Первой его супругой была актриса Юлия Стебунова. В эфире шоу на телеканале «Россия-1» артист рассказал о причинах расставания с артисткой. Этот брак актер назвал «импульсом», который им внезапно овладел.