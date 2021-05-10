Специалисты МЧС по Свердловской области объяснили причину смога в Екатеринбурге

Екатеринбург, 10 мая. Столицу Урала накрыл смог, вызванный природными пожарами. Представители регионального управления МЧС успокоили граждан: угрозы он не представляет.

Эксперты МЧС по Свердловской области зафиксировали семь природных пожаров на территории региона. Они образовали смог, который накрыл Екатеринбург, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Смог в Екатеринбурге вызван природными пожарами, принимаются меры к их тушению», — подчеркнули в МЧС.

Отмечается, что в воздухе не зафиксировано наличие каких-либо вредных для организма человека веществ. Угрозы населенным пунктам данные пожары также не представляют.

Проверка проводилась по жалобам жителей города. Как сообщалось ранее, они почувствовали запах гари.