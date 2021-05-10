Путин и Алиев поздравили друг друга с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Переговоры глав государств состоялись в телефонном режиме, сообщили в пресс-службе Кремля. Стороны отметили, что оба государства продолжают чтить память о подвиге солдат-освободителей. Жители Российской Федерации и Азербайджана благодарны ветеранам, которые во время суровых испытаний проявили настоящий героизм и самоотверженность.

Алиев 9 Мая в Баку возложил цветы к памятнику дважды Героя Советского Союза Ази Асланова. Также в преддверии Дня Победы он направил Путину поздравление, в котором выразил надежду на стратегическое партнерство России и Азербайджана, и пожелал благополучия и успехов ветеранам.