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Аномальный холод в Техасе позволил Energy Transfer увеличить выручку до 16,9 млрд долларов

Экономика
Аномальный холод в Техасе позволил Energy Transfer увеличить выручку до 16,9 млрд долларов
 /  Федеральное агентство новостей

Остин, 10 мая. Газо-нефтепроводная компания Energy Transfer в первом квартале 2021 года вышла на 3,2 миллиарда долларов чистой прибыли после ледяного шторма в Техасе.

Energy Transfer стала главным выгодополучателем аномально низких температур в Техасе, пишет «Интерфакс» со ссылкой на специалистов издания Bloomberg. Аномально холодная погода заставила американцев покупать топливо для обогрева домов. За этот период выручка компании повысилась на 46% и составила 16,9 миллиарда долларов. Наибольшую часть от прибавившихся средств составили доходы от предоставления услуг хранилищ газа и от его реализации во время шторма.

После обнародования финансовых результатов за отчетный период котировки паев компании выросли на 10%. Общий же объем чистой прибыли, которую получили газовые компании из-за погодной аномалии, оценивается в 5 миллиардов долларов.

«Газпром» готов конкурировать с американскими компаниями за газовые рынки дальнего зарубежья. Экспорт в текущем году может на 17% превысить результаты 2020 года.

сша техас ледяной шторм финансовая отчетность холодная погода energy transfer
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