Украинцы бурно отреагировали на слова Макаревича о Западной Украине

Черновцы, 10 мая. Честный отзыв скандально известного российского артиста Андрея Макаревича вызвал большую активность со стороны его украинских подписчиков.

Известный в России артист Андрей Макаревич, который благодаря своей поддержке украинских бойцов, воюющих в Донбассе, получил скандальную известность, поделился своими впечатлениями от увиденного в городах Западной Украины. Так, на своей странице в соцсети Facebook музыкант рассказал о том, как он с участниками его нового музыкального проекта Yo5 с удивлением отметил, насколько его представления о местной архитектуре и людях не соответствуют действительности.

«Ездим с Yo5 по западной Украине - Тернополь, Хмельницкий, Ровно, Черновцы... Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту», — заявил на своей странице в Facebook Макаревич, также отмечая, что встретил там «очень хороших зрителей».

В свою очередь, украинские подписчики музыканта весьма бурно отреагировали на такой пост. Меньше чем за сутки данное сообщение прокомментировали почти полтысячи пользователей Сети.

«Вот в такой «разваленной» Украине и живем. Просто с «голоду» опухаем. Андрей, а Вы заметили, что на улицах мало людей? Все «свалили» в ЕС на «заработки»... «нищеброды». Ужасть», — с иронией написал Яков Константинович.

«Русский барин изволили заехать и удивились, увидев не-захолустье? Ах, как, наверное, должны обрадоваться жители не-захолустья от столь лестной оценки», — с упреком написала Татьяна Фоменко, указывая на то, что ранее уважала этого российского певца.

Однако нашлись и те, кто с благодарностью отозвались в адрес Макаревича за его «теплый отзыв» об Украине. В свою очередь, пользователь под ником Suren Sagomoniants заявил, что архитектура Западной Украины отличается особой красотой, и «в чем-то даже интереснее, чем на западе Европы».

«Австро-Венгерская Империя. Королевство Галиции и Лодомерии», — заявил «Альфред Кох», объясняя причину удивления Макаревича от увиденного в городах Западной Украины, территории которой ранее находились в составе других государств.

Ранее стало известно, почему сын Андрея Макаревича, Иван, перестал учиться в Школе-студии МХАТ.