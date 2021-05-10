Певица Ани Лорак показала фото с подросшей дочерью в День матери

Москва, 10 мая. Музыкальная исполнительница Ани Лорак в День матери, который во многих странах мира отмечали 9 мая, опубликовала в Instagram Stories трогательный кадр с подросшей дочерью Софией.

Певица довольно редко делится с поклонниками фотографиями с дочерью, но в День матери она решила сделать исключение. Лорак выложила совместный кадр с девятилетней Софией, подписав его трогательной фразой.

«Какое же это счастье — быть мамой», — говорится в сообщении артистки.

Следом звезда опубликовала короткий ролик, в конце которого дочь целует ее в щеку. Лорак родила Софию 9 июня 2011 года от турецкого предпринимателя, одного из владельцев туроператора Turtess Travel Мурата Налчаджиоглу, в браке с которым состояла с 2009 по 2019 год.

Супруги развелись из-за неверности со стороны Налчаджиоглу. Но фанаты считают, что бывшие влюбленные постепенно налаживают отношения. Лорак и Налчаджиоглу были замечены вместе на праздновании именин дочери певца Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Позже их увидели на вечеринке артиста, устроенной в честь Евровидения. Пара таким образом спровоцировала слухи о своем воссоединении.