По меньшей мере 85 человек погибли при взрывах у школы в Кабуле

Кабул, 10 мая. Жертвами взрывов у школы в столице Афганистана стали 85 человек, еще 150 получили ранения, передают местные СМИ со ссылкой на представителя второго вице-президента страны.

Три взрыва прогремели перед государственной школой для девочек в Кабуле. Первым взорвался заминированный автомобиль, после сдетонировали еще два самодельных устройства. Ни одна террористическая организация еще не взяла на себя ответственность за случившееся. Запрещенное в России радикальное движение «Талибан»1 отрицает свою причастность.

Президент Афганистана Ашраф Гани предложил провести траурную церемонию по погибшим, сообщало Федеральное агентство новостей. По его словам, случившееся — теракт. Семьям погибших уже выплатили компенсации.

1 Организация запрещена на территории РФ.