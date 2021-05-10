Обновленный логотип Лиги чемпионов может быть представлен летом

Москва, 10 мая. УЕФА планирует обновить логотип Лиги чемпионов и представить другую эмблему в летнее межсезонье.

Нынешний логотип главного клубного турнира Европы будет модернизирован. В ближайшее межсезонье УЕФА представит новую эмблему Лиги чемпионов, сообщает портал Footyheadlines. Журналисты издания отметили, что новый апгрейд логотипа Лиги чемпионов является небольшим визуальным обновлением. При этом в УЕФА пока не подтверждали, что изменят эмблему ЛЧ.

Стоит отметить, что существующий логотип был создан в 1992 году, когда и появился престижный турнир. Действующим победителем Лиги чемпионов является мюнхенская "Бавария".