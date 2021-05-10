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Останки солдат и элементы техники: тульские поисковики подвели итоги «Вахты Памяти»

Общество
Останки солдат и элементы техники: тульские поисковики подвели итоги «Вахты Памяти»
Фото предоставлено тульским областным молодежным поисковым центром «Искатель»  / 

Тула, 10 мая. Представители тульского областного молодежного поискового центра «Искатель» подвели итоги весеннего этапа «Вахты Памяти».

В Белевском районе следопыты на протяжении двух недель вели раскопки. В результате обнаружены тела красноармейцев. Они погибли в боях, которые проходили в тех местах. Несмотря на сложные погодные условия, участники экспедиции довольны результатами. Удалось обнаружить останки 19 солдат, а также каток танка Т-34 и пушку танка Т-60. Для активистов поисковых отрядов такие находки — настоящие реликвии.

«Погода часто менялась — то дождь, то снег, то солнце. Находками довольны, конечно. Во второй половине июля продолжим работы либо в Арсеньевском, либо в Белевском районе. Там проходили бои по 1943-й год», — рассказал ФАН представитель поискового центра «Искатель» Игорь Дудин.

Обнаруженные элементы техники займут после реставрации свое место в экспозиции центра «Искатель», а красноармейцы будут с почестями захоронены.

Ранее ФАН писал о том, что представители цента «Искатель» ведут раскопки в Белевском районе Тульской области. 

тульская область поисковики
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