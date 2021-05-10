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Швейцарский трубоукладчик Allseas перешел к прямым конкурентам «СП-2»

Политика
Швейцарский трубоукладчик Allseas перешел к прямым конкурентам «СП-2»
Global Look Press  /  Nord Steram 2/Twitter.com

Москва, 10 мая. Компания Allseas отозвала судно Pioneering Spirit, испугавшись санкций США.

В Северном море на маршруте строительства «Балтийского газопровода» встал один из самых мощнейших трубоукладчиков Pioneering Spirit. Судно, относящееся к швейцарской компании Allseas покинуло «Северный поток — 2» еще в декабре 2019 года. Причиной этого стали санкции Запада. «Газпрому», чтобы завершить проект пришлось экстренно собирать флот из российских судов, подробнее — в материале EaDaily.

Таким образом, компания Allseas, перейдя к конкурентам, по сути предала Россию, испугавшись санкций США.

В районе норвежского порта Эсбьорг трубоукладчик Pioneering Spirit начал строительство 100-километрового отрезка «Балтийского газопровода». Газопровод планируют соединить с Europipe II, по которому норвежский газ поступает в Европу.

Сегодня известно, что в конце 2022 года Польша так же планирует отказаться от импорта российского газа и перейти на норвежское топливо, поступающее по «Балтийскому газопроводу».

Контракт на поставку российского газа истекает в конце следующего года, но госкомпания PGNiG уже сделала официальное заявление, что продлевать его не собирается. В ее планах нарастить импорт СПГ и норвежского газа, который будет получать по «Балтийскому газопроводу».

Напомним, Pioneering Spirit был ведущим трубоукладчиком «Северного потока — 2». Окончание строительства одной из ниток газопровода из России в Германию он должен был закончить еще в начале января 2020 года, но работу пришлось остановить. Руководители компании сделали это из-за угрозы американских санкций. Pioneering Spirit должен был уложить чуть более 60 километров нитки в датских и немецких водах. Другому трубоукладчику Allseas, Solitaire, оставалось всего 85 километров нитки А.

Сейчас этими работами занимаются российские суда «Фортуна» и «Академик Черский».

Ранее сообщалось, когда будет достроен газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

польша норвегия швейцария европа Северный поток — 2 allseas
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