Пожар вспыхнул на крупнейшем нефтяном месторождении Кувейта

Эль-Кувейт, 10 мая. Двое рабочих пострадали в результате пожара на крупнейшем нефтяном месторождении Greater Burgan, передают местные СМИ.

С ожогами их доставили в больницу, жизни рабочих ничто не угрожает. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, добыча нефти при этом не прерывалась. Причина инцидента в настоящий момент устанавливается, администрация месторождения начала собственное расследование.

Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в ЯНАО, сообщал сайт 360tv.ru. Из-за аварии транспортировка сырья осуществлялась по резервной ветке.