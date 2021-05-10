Авианосец ВМС США John C. Stennis встал на длительный ремонт и модернизацию

, 10 мая. США приступили к серьезной модернизации и капитальному ремонту авианосца USS John C. Stennis с целью продлить его срок службы.

Авианосец прибыл на верфь компании Huntington Ingalls Industries. Процесс обслуживания затянется на ближайшие четыре года. Именно столько времени может потребоваться для реализации всех задуманных Пентагоном улучшений. Все это время корабль будет «потерян» для флота. В компании уточнили, что планируется полностью почистить и перекрасить корпус, зарядят ядерные реакторы, отремонтируют гребные валы и винты, обновят или заменят корабельные системы.

ВМС Соединенных Штатов собираются продлить службу USS John C. Stennis еще на 25 лет. Корабль авианосного класса относится к типу Nimitz и является седьмым в производственной линейке своего проекта. Он был заложен 13 марта 1991 года, принят в состав флота в декабре 1995 года. Судно способно нести на борту до 90 самолетов или вертолетов, экипаж составляет 3200 военнослужащих и еще 2880 человек авиационного крыла.

Во Франции ранее раскрыли подробности строительства нового авианосца для ВМС страны. Также Пентагон инициировал на Аляске учения Northern Edge 21 с привлечением авианосца Theodore Roosevelt, пишет сайт 360tv.ru.