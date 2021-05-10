Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
10 мая 14:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:01
Весь мир
«Популизм хуже коронавируса»: экс-президент Аргентины заявил о плачевном состоянии демократии на континенте
14:00
Общество
Как перехитрить русофобов. К юбилею Владимира Татосова. Колонка Елены Драпеко
13:59
Шоу-бизнес
Сергей Безруков рассказал о браке и совместной работе с Анной Матисон
13:57
Происшествия
Петербуржцу доставили муляж iPhone 11 за 58 тысяч рублей
13:54
Экономика
Новое повышение ключевой ставки в России может произойти в июне 2021 года
13:52
Видео
В Афганистане прогремели взрывы. События дня
13:50
Общество
Турецкий врач объяснил, почему опасно пить слишком много воды
13:50
Происшествия
Труп мужчины нашли у жилого дома в Североморске
13:49
Общество
Трамваи на севере Москвы вернулись к прежним маршрутам
13:49
Шоу-бизнес
Девушка Владимира Епифанцева похудела ради него на 30 килограммов
13:48
Общество
Специалисты МЧС по Свердловской области объяснили причину смога в Екатеринбурге
13:47
Политика
Путин и Алиев поздравили друг друга с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
13:46
Экономика
Аномальный холод в Техасе позволил Energy Transfer увеличить выручку до 16,9 млрд долларов
13:45
Общество
Украинцы бурно отреагировали на слова Макаревича о Западной Украине
13:44
Шоу-бизнес
Певица Ани Лорак показала фото с подросшей дочерью в День матери
13:43
Происшествия
По меньшей мере 85 человек погибли при взрывах у школы в Кабуле
13:41
Спорт
Обновленный логотип Лиги чемпионов может быть представлен летом
13:37
Политика
Швейцарский трубоукладчик Allseas перешел к прямым конкурентам «СП-2»
13:34
Происшествия
Пожар вспыхнул на крупнейшем нефтяном месторождении Кувейта
13:34
Армия
Авианосец ВМС США John C. Stennis встал на длительный ремонт и модернизацию
Все новости

Авианосец ВМС США John C. Stennis встал на длительный ремонт и модернизацию

Армия
Авианосец ВМС США John C. Stennis встал на длительный ремонт и модернизацию
wikipedia.org  /  U.S. Navy / Public Domain

, 10 мая. США приступили к серьезной модернизации и капитальному ремонту авианосца USS John C. Stennis с целью продлить его срок службы.

Авианосец прибыл на верфь компании Huntington Ingalls Industries. Процесс обслуживания затянется на ближайшие четыре года. Именно столько времени может потребоваться для реализации всех задуманных Пентагоном улучшений. Все это время корабль будет «потерян» для флота. В компании уточнили, что планируется полностью почистить и перекрасить корпус, зарядят ядерные реакторы, отремонтируют гребные валы и винты, обновят или заменят корабельные системы.

ВМС Соединенных Штатов собираются продлить службу USS John C. Stennis еще на 25 лет. Корабль авианосного класса относится к типу Nimitz и является седьмым в производственной линейке своего проекта. Он был заложен 13 марта 1991 года, принят в состав флота в декабре 1995 года. Судно способно нести на борту до 90 самолетов или вертолетов, экипаж составляет 3200 военнослужащих и еще 2880 человек авиационного крыла.

Во Франции ранее раскрыли подробности строительства нового авианосца для ВМС страны. Также Пентагон инициировал на Аляске учения Northern Edge 21 с привлечением авианосца Theodore Roosevelt, пишет сайт 360tv.ru.

вмс сша авианосец stennis
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 374250 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 214846 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Общество 177432 7 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил категории людей, которым нельзя вакцинироваться от COVID-19
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 177260 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 95677 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Все новости / Армия / Авианосец ВМС США John C. Stennis встал на длительный ремонт и модернизацию
Рейтинг@Mail.ru