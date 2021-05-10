Дефицит консоли Sony PS5 не исчезнет до 2022 года

Токио, 10 мая. Представители компании Sony сообщили, что нехватка приставок PlayStation 5 продлится весь 2021 год.

Японская корпорация Sony сообщила, что до 2022 года не сможет удовлетворить запросы всех пользователей. В своем обращении к инвесторам руководство компании призналось, что сохранение дефицита новых экземпляров PlayStation 5 частично связано с нехваткой некоторых полупроводниковых компонентов.

Sony не сможет произвести необходимое для удовлетворения спроса игроков количество приставок, сообщил финансовый директор компании Хироки Тотоки. Он отметил, что корпорации удалось продать PS4 тиражом в 100 млн экземпляров и нет оснований полагать, что спрос на PS5 упадет в ближайшие годы. При этом Тотоки не указал точные сроки, когда пользователи смогут ожидать стабильных поставок консоли.

Ранее уровень работоспособности PS5 и XSX сравнили в Resident Evil: Village. Производительность и качество картинки показали на next-gen консолях Sony и Microsoft.