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Капитализация Ethereum превысила 460 млрд долларов

Экономика
Капитализация Ethereum превысила 460 млрд долларов
Global Look Press  /  Marijan Murat/dpa

Москва, 10 мая. Курс альткоина Ethereum перешагнул отметку в 4 тысячи долларов за цифровую монету, а рыночная капитализация валюты достигла 460 млрд долларов.

Рост стоимости альткоина составил почти 5% за сутки и более 30% за неделю. Капитализация Ethereum почти достигла половины капитализации криптовалюты Bitcoin.

Соучредитель и управляющий директор инвестиционной компании Magnetic Меган Каспар выразила уверенность, что до конца текущего года альткоин способен подорожать до 8–10 тысяч долларов. Похожие оценки относительно роста курса ранее дали аналитики Fundstrat Global Advisors — они говорят о 10,5 тысячи долларов за монету.

Более того, Каспар заявила, что на фоне анонсированного крупного обновления Ethereum EIP 1559, в соответствии с которым будет снижено количество токенов, альткоин продолжит дорожать. В течение нескольких лет инвестиции могут повысить его стоимость до 100 тысяч долларов, уверена инвестор.

Альтернативные криптовалюты продолжают дорожать на рынках. Пять активов подремонтировали высокую доходность в течение прошедшей недели.

Некоторые аналитики между тем считают, что усиление контроля за криптовалютой, а также дальнейшая эскалация международных конфликтов способны резко опустить курс биткоина. В худшем случае хождение этих монет вообще могут запретить, приводит их точку зрения телеканал «Санкт-Петербург».

криптовалюта ethereum альткоин
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