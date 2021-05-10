Россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества с животными

Москва, 10 мая. Россияне рискуют быть обманутыми мошенниками при приобретении домашних любимцев. Об этом рассказал адвокат Виталий Ревзин.

При продаже животного аферисты просят перевести часть суммы, а позже привозят питомца, абсолютно отличающегося от выбранного по фотографии. При требовании вернуть деньги мошенники просят перепродать животное кому-то другому. В таких случаях необходимо связаться с ресурсом, где располагалось объявление, пожаловаться на продавца и добиться его блокировки, отметил Виталий Ревзин в интервью с «Российской газетой».

После можно обратиться к юристу, составить претензию с требованием вернуть денежные средства. Если это не поможет, то нужно обратиться в полицию. После этого большинство мошенников возвращают деньги.

Ранее сообщалось, что жертвой мошенников стала жительница Санкт-Петербурга, которая потеряла около 500 тыс. рублей. Ей звонили аферисты, представлялись сотрудниками банка и просили перевести деньги со всех счетов на один.