Жители Турции назвали предстоящие учения НАТО Defender Europe — 21 позором

Анкара, 10 мая. Читатели турецкого издания Haber7 негативно высказались по поводу предстоящих учений НАТО Defender Europe — 21 на Балканах.

Альянс собирается провести самые крупные учения за последние 25 лет. Маневры пройдут с 17 мая по 2 июня. Участие в мероприятии примут 26 стран, включая Турцию, Боснию и Герцеговину, Косово, Молдавию, Украину и Грузию.

Однако турецкие читатели издания выразили свое негативное отношение к данным учениям. Большая часть комментаторов назвали предстоящие учения НАТО Defender Europe — 21 позором.

«Нам нужно придумать оправдание и не участвовать в этих учениях», — пишет Абдуррахман Демир.

Многие пользователи возмутились действиями НАТО, назвав западные страны русофобами, а также призвали прекратить свое лицемерие.

«26 стран не стоят одной России. Объединение против одного государства является позором», — заявил комментатор с ником Гектюрк.

Некоторые пользователи в шутку задались вопросом, почему США самостоятельно не хотят «разобраться» с Россией, а втягивают в конфликт остальные страны. Кроме этого, турецкие читатели подчеркнули, что такие учения стоят миллиарды долларов. Эти средства можно было бы потратить на покупку вакцин.

Ранее сообщалось, что американских военных десантировали на эстонский аэродром Нурмсе в рамках учений Swift Response. Сайт 360tv.ru писал, что Альянс отказал российским наблюдателям в приглашении и соврал об их заявке.