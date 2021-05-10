Велоспорт в Крыму: что изменилось после воссоединения с Россией

Велоспорт является одним из самых популярных направлений для поддержания здоровья. Причем им можно заниматься как одному, так и с единомышленниками, лучше всего — с семьей, выбираясь на природу, особенно сейчас, когда уже начало теплеть.

Многие из приезжающих в Крым туристов замечали, чаще всего на трассе Ялта — Севастополь, группы велосипедистов, сопровождаемые автомобилем. Это бывают как команды спортсменов, готовящихся к соревнованиям, так и любители, для которых маршруты и безопасность обеспечивают местные тренеры-гиды. И тем и другим особо по душе трассы именно на ЮБК.

Для многих весной и летом вариант тренировки на шоссейном велосипеде весьма оптимален, плюс еще и замечательные живописные маршруты.

Сложность на ЮБК подходит как для новичков, так и для опытных спортсменов: набор высоты на Южном берегу Крыма составляет 900-1000 метров на каждые 50 км при движении в любую сторону. Поэтому развивать выносливость здесь — отличный вариант.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В комментарии ФАН заместитель директора по спортивной работе ГБУ РК «Спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) по велоспорту «Крым» Людмила Михайлова рассказала, что изменилось для профессиональных велосипедистов в республике после 2014 года.

«Первые изменения в велосипедном спорте Крыма произошли уже в 2015 году. При тесном сотрудничестве с Федерацией велосипедного спорта России полуострову на безвозмездной основе был передан сборно-разборный открытый мобильный велотрек. После того, как снесли бетонный велотрек, который находился в Симферополе, это был настоящий подарок. Спортсмены могли более качественно вести подготовку на треке. В связи с этим в 2015 году наши спортсмены завоевали награды на первенстве и чемпионате мира среди юниоров и чемпионате Европы среди элиты. На сегодняшний день данный велотрек нуждается в срочном капитальном ремонте», — отметила она.

По словам Михайловой, в 2017 году в целях оптимизации было проведено слияние двух специализированных школ Крыма. На данный момент СШОР по велоспорту «Крым» — единственная специализированная школа, которая развивает велосипедный спорт в республике. В Феодосии, Белогорске, Ялте, Евпатории, Красноперекопском и Симферопольском районах на базе муниципальных школ есть небольшие отделения, которые работают на спортивно-оздоровительном этапе и этапах начальной подготовки.

«В дальнейшем лучшие спортсмены этих школ передаются для повышения спортивного мастерства в СШОР по велоспорту «Крым». Сейчас в ней числятся 330 спортсменов, в отделениях школы в Симферополе, Феодосии, Белогорске, Красноперекопске и Симферопольском районе. Министерством спорта Республики Крым для нужд специализированной школы начиная с 2017 года было закуплено значительное количество спортивного инвентаря: велосипеды шоссейные и трековые, велостанки, велозапчасти, велопокрышки, велокамеры. Спортсмены школы регулярно принимают участие во всероссийских соревнованиях: чемпионатах и первенствах, кубках и спартакиадах РФ, являются победителями и призерами этих мероприятий», — заявила собеседница ФАН.

Чтобы не уступать свои позиции, нужно в ближайшее время провести работы по восстановлению велотрека. Его ремонт становится более актуальным и в связи с началом курортного сезона в Крыму, увеличением транспортного потока на автодорогах и затрудненностью проведения тренировочных мероприятий для спортсменов школы на шоссе, добавила замдиректора по спортивной работе.

Людмила Михайлова рассказала, что необходимо знать родителям, если они хотят отдать своего ребенка в подобную спортивную школу.

«Для зачисления в СШОР по велоспорту «Крым» необходимы общие навыки физической подготовки, отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом и, самое главное, желание заниматься велосипедным спортом. Все остальное предоставляется», — констатировала она.

Сейчас, говорит Михайлова, в Крыму принимают максимальные усилия для дальнейшего развития велосипедного спорта на полуострове и возвращения ему лидирующих позиций.

Напомним, ранее ФАН показывал невероятные кадры с фестиваля воздушных шаров у Белой скалы в Крыму.