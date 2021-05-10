Политолог назвал две причины, почему Узбекистан и Таджикистан не примут войска США

Москва, 10 мая. Узбекистан и Таджикистан не пойдут на размещение ВС США на своей территории, уверен глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Газета Wall Street Journal ранее сообщила, что Пентагон планирует перебросить войска из Афганистана в соседние государства. Рассматриваются варианты Таджикистана или Узбекистана. Необходимо разместить не только солдат, но и авиацию, артиллерию, беспилотники. Вашингтон теперь ищет место со схожими летными условиями, что является логичным решением, считает Мендкович.

Он допустил, что Соединенные Штаты планируют угрожать в регионе России, Китаю и Ирану. Однако Ташкент и Душанбе вряд ли пойдут на такой шаг, передает его слова РИА Новости. Таджикистан связан с Россией обязательствами по ОДКБ, проходит активное сотрудничество с 201-й базой ВС РФ в стране. Узбекистан тоже нацелен на развитие взаимодействия с российской стороной.

Обе страны имеют хорошие отношения с Китаем, которые не станут портить ради США, уверен политолог. Появление военных объектов Соединенных Штатов в стране приведет к неизбежному обострению ситуации. Вдобавок все базы и аэродромы, связанные с американскими военными, станут привлекательной целью для террористических атак, выразил уверенность Мендкович.

В минобороны Узбекистана ранее опровергли слухи о переброске войск США. Пентагон приступил к выводу вооруженных сил из Афганистана, передавал сайт 360tv.ru.