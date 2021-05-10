Актриса Елизавета Боярская рассказала о новом члене семьи по имени Лилу

Москва, 10 мая. Известные актеры Максим Матвеев и Елизавета Боярская завели домашнее животное. О радостном пополнении в семье артистка рассказала своим фанатам в социальной сети Instagram.

Артистов можно поздравить с пополнением — в их семье появилась маленькая кошка породы «британская золотая шиншилла». Пара решила назвать рыжую питомицу Лилу. В своем Instagram-аккаунте артистка отметила, что рада появлению еще одной девочки, которая поможет ей разбавить мужскую компанию.

«Полный комплект. Детки, 18 комнатных растений, конечно же, не хватало еще кошки. И вот она, моя красотка. Лилу, добро пожаловать в семью. И да, хотела именно кошечку, а то вокруг одни парни, вот теперь у меня душенька-подруженька», — подписала фотографии котенка актриса.

Глазастая кошка привела в восторг многочисленных поклонников артистки. Фанаты отметили милую мордочку и красивый золотой оттенок шерсти животного, сообщает «Вечерняя Москва». Многие поздравили семью с удачным приобретением и отметили, что такая красотка должна быстро поладить с детьми звезд.

«Шикарная кошечка. Впрочем, как и вы»; «Какой у вас очаровательный новый член семьи! Прелесть»; «Поздравляем с пополнением, Лилу прекрасна», — прокомментировали фолловеры звездного аккаунта.

Боярская живет с Матвеевым уже больше десяти лет. Пара воспитывает двух сыновей с разницей в возрасте в шесть лет. В честь дня рождения старшего наследника супруг артистки опубликовал трогательный пост, в котором поблагодарил актрису за семью и детей.