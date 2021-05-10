В результате ДТП в Саратовской области погиб сотрудник полиции

Саратов, 10 мая. Столкновение автомобилей Mitsubishi Outlander и «Лада Приора» произошло в поселке Дергачи. Жертвой ДТП стал страж порядка.

Иномарка совершала обгон «Лады Приоры» и, не справившись с управлением, вылетела в кювет. В результате ДТП погиб 30-летний оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Дергачевскому району за рулем иномарки.

Мужчина был доставлен в больницу с множественными травмами, но врачи не смогли его спасти. Экспертиза установит, был ли полицейский в состоянии алкогольного опьянения. По факту произошедшего проводится служебная проверка.

Жертвой ДТП под Самарой стала 43-летняя женщина, сообщал ФАН. Смертельная авария произошла на Обводной дороге в Красноярском районе.