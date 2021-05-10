Китай поздравил Россию с успешным проведением парада Победы

Пекин, 10 мая. Китай выразил искренние поздравления Российской Федерации в связи с успешным проведением парада Победы, посвященного 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

По словам официального представителя МИД страны Хуа Чуньин, более 12 тысяч военнослужащих приняли участие в мероприятии с задействованием свыше 190 единиц военной техники и 76 вертолетов и самолетов. Об этом она рассказала на брифинге.

«Мы обратили внимание на то, что Россия успешно провела большой парад по случаю 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, и мы искренне с этим поздравляем. В этом году отмечается 76-я годовщина окончания Второй мировой войны, Китай и Россия были главными театрами военных действий в Азии и в Европе, принесли огромные жертвы и внесли огромный вклад для окончательной победы во Второй мировой войне», — подчеркнула она.

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