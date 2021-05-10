Конфликт между Таджикистаном и Киргизией стал темой переговоров Путина и Жапарова

Бишкек, 10 мая. Президент России Владимир Путин и глава Киргизии Садыр Жапаров во время телефонных переговоров обсудили тему вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе.

Разговор лидеров двух стран по телефону состоялся 10 мая. Во время диалога были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Бишкека. Однако основной темой переговоров стал вооруженный конфликт на киргизско-таджикской границе, сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Владимир Путин сообщил Жапарову, что Россия готова оказать помощь для преодоления гуманитарных последствий военного столкновения.

Ранее стало известно, что российский лидер и глава Таджикистана Эмомали Рахмон проведут переговоры по ситуации на таджикско-киргизской границе.