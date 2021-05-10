Опубликовано фото новой версии американского танка M8 Armored Gun System

Вашингтон, 10 мая. Компания BAE Systems продемонстрировала прототип легкого танка для американской армии, разрабатываемого в рамках программы Mobile Protected Firepower (MPF).

Фотография с новой версией танка M8 Armored Gun System была опубликовано в Сети. Ранее сообщалось, что BAE Systems выставляет боевую машину на тендер ВС США. Сообщается, что фотографии были сделаны на полигоне американской компании в штате Мичиган, однако официальных заявлений от BAE Systems не поступало.

Для прототипа переработали башню и установили комплекс активной защиты. M8 Armored Gun System оснастили пушкой ХМ35 калибра 105 мм с автоматом заряжания. Боевая машина будет ездить на дизельном двигателе MTU с трансмиссией Allison 3040MX.

При этом от старого оружия в США избавляются весьма незаурядным способом — попросту продают его другим странам. Так, например, армия Литвы закупила у Вашингтона устаревшие одноразовые ручные противотанковые гранатометы M72 LAW. Еще одним таким «партнером», который будет оказывать Америке помощь в избавлении от устаревших образцов, станет Украина — госсекретарь США Энтони Блинкен планировал обсудить тему поставок в рамках визита на Украину, пишет сайт 360tv.ru.