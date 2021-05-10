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Опубликовано фото новой версии американского танка M8 Armored Gun System

Армия
Опубликовано фото новой версии американского танка M8 Armored Gun System
hyser.com.ua

Вашингтон, 10 мая. Компания BAE Systems продемонстрировала прототип легкого танка для американской армии, разрабатываемого в рамках программы Mobile Protected Firepower (MPF).

Фотография с новой версией танка M8 Armored Gun System была опубликовано в Сети. Ранее сообщалось, что BAE Systems выставляет боевую машину на тендер ВС США. Сообщается, что фотографии были сделаны на полигоне американской компании в штате Мичиган, однако официальных заявлений от BAE Systems не поступало.

Для прототипа переработали башню и установили комплекс активной защиты. M8 Armored Gun System оснастили пушкой ХМ35 калибра 105 мм с автоматом заряжания. Боевая машина будет ездить на дизельном двигателе MTU с трансмиссией Allison 3040MX.

При этом от старого оружия в США избавляются весьма незаурядным способом — попросту продают его другим странам. Так, например, армия Литвы закупила у Вашингтона устаревшие одноразовые ручные противотанковые гранатометы M72 LAW. Еще одним таким «партнером», который будет оказывать Америке помощь в избавлении от устаревших образцов, станет Украина — госсекретарь США Энтони Блинкен планировал обсудить тему поставок в рамках визита на Украину, пишет сайт 360tv.ru.

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