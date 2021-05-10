Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
10 мая 15:30
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:28
Армия
Политические партии Южного Судана поддержали решение о роспуске парламента страны
15:26
Общество
Киргизия получила 20 тысяч доз вакцины «Спутник V»
15:26
Спорт
УЕФА начал аннулировать билеты на чемпионат Европы по футболу
15:23
Происшествия
Два иностранных грузовых самолета едва не столкнулись в небе над Новосибирском
15:22
Общество
Президент России оценил ситуацию с коронавирусом в стране
15:21
Шоу-бизнес
Фанаты сравнили Волочкову с Гераклом на новом фото в бикини
15:21
Происшествия
Спасатели ликвидируют крупный природный пожар в Курганской области
15:18
Общество
Елизавета II вспомнила о получении премии Королевского общества спасения жизни
15:17
Происшествия
Назван возможный виновник крушения легкомоторного самолета в Татарстане
15:15
Общество
«Встали посмотреть салют»: автолюбители перекрыли движение по мосту во Владивостоке
15:11
Политика
Байден примет участие в переговорах с лидерами стран восточного фланга НАТО
15:11
Экономика
Рост стоимости машин на вторичном рынке РФ может быть связан с дефицитом новых авто
15:05
Политика
Президентские выборы в Израиле пройдут путем тайного голосования
15:02
Армия
Нетаньяху выразил поддержку израильским полицейским в конфликте с палестинцами
15:02
Происшествия
Перевернувшуюся фуру с помидорами под Москвой сняли на видео
15:01
Спорт
Политический жест: сирийский футболист встал на колени с руками за спиной
15:01
Происшествия
Строящееся здание загорелось в Новой Москве
15:00
Общество
Турист рассказал правду о том, как было в Крыму при Украине и что изменилось в России
14:50
Общество
Мосгорсуд проверит законность продления ареста Сафронова
14:50
Общество
Отопление в Петербурге могут отключить раньше срока
Все новости

Как уберечь свое ментальное здоровье на фоне ковидной нестабильности

Общество
Как уберечь свое ментальное здоровье на фоне ковидной нестабильности
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

В реалиях, искаженных мировой пандемией COVID-19, мы живем уже больше года. Несмотря на относительно стабильную ситуацию, общий уровень тревоги не думает снижаться, ведь ближайшее будущее отдельных людей и всего мира в целом остается неопределенным.

Как на фоне такой нестабильности помочь своему ментальному здоровью, корреспондент ФАН узнал у психолога и гештальт-терапевта Людмилы Суздальцевой.

Так, согласно мнению эксперта, эффективным решением станет впустить в свою жизнь психотерапию — особенно если такой практики у вас ранее не было.

«Идти на психотерапию стоит не только при наличии настолько глобальных проблем, как пандемия. И, конечно, прибегнуть к сторонней помощи специалиста — это очень грамотное решение ситуации», — уточняет психолог.

Как уберечь свое ментальное здоровье на фоне ковидной нестабильности
freepik.com  / Designed by Freepik

Суздальцева говорит, что при этом не стоит забывать о простых вещах, в которых проявляется та самая забота о себе. Прогулки на свежем воздухе, приносящие удовольствие физические нагрузки, здоровое и качественное питание, а также позитивное общение с приятными вам людьми — вот универсальные советы для жизни в любой период, а не только в ковидных реалиях.

«Знаете, есть такая классика философской мысли: «Бытие определяет сознание». Если мне больно, грязно, голодно и так далее, то какое душевное состояние у меня может быть? К тому же я не могу гарантировать, что в мире что-то произойдет или не произойдет. Но я могу сделать так, чтобы, когда мои близкие приходят домой, они получали любовь и поддержку. Это то, что я могу», — отмечает специалист.

Конечно, глобальные проблемы не могут не пугать: происходящие в мире беды вызывают страх и чувство тревоги. Но нужно помнить о том, что как отдельный индивид вы не способны оказать влияние на мировые процессы. Зато взять свою жизнь под контроль и сделать ее более комфортной — в руках каждого из нас.

Достичь того самого личностного благополучия можно разными путями, например овладев техниками борьбы с сильным стрессом. О том, как прийти к внутренней гармонии и научиться быть счастливым, ранее ФАН рассказывала психолог Татьяна Яничева.

здоровье психическое здоровье covid-19
Комментировать
Самое популярное
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
Общество 381579 7 мая 2021
Наполнение Северо-Крымского канала водой окрестили новым чудом
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Экономика 217591 7 мая 2021
«Газпром» посадил ЕС на голодный паек, лишив США коррупционного «гешефта» на Украине
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Общество 184573 8 мая 2021
Украинцы отреагировали на видео заполнения Северо-Крымского канала водой
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Общество 106323 9 мая 2021
Шахназаров зеркально ответил актеру Назарову на критику парада Победы
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Армия 86491 8 мая 2021
Соловьев жестко прошелся по критикующему парад Победы актеру Назарову
Все новости / Общество / Как уберечь свое ментальное здоровье на фоне ковидной нестабильности
Рейтинг@Mail.ru