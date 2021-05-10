Как уберечь свое ментальное здоровье на фоне ковидной нестабильности

В реалиях, искаженных мировой пандемией COVID-19, мы живем уже больше года. Несмотря на относительно стабильную ситуацию, общий уровень тревоги не думает снижаться, ведь ближайшее будущее отдельных людей и всего мира в целом остается неопределенным.

Как на фоне такой нестабильности помочь своему ментальному здоровью, корреспондент ФАН узнал у психолога и гештальт-терапевта Людмилы Суздальцевой.

Так, согласно мнению эксперта, эффективным решением станет впустить в свою жизнь психотерапию — особенно если такой практики у вас ранее не было.

«Идти на психотерапию стоит не только при наличии настолько глобальных проблем, как пандемия. И, конечно, прибегнуть к сторонней помощи специалиста — это очень грамотное решение ситуации», — уточняет психолог.

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Суздальцева говорит, что при этом не стоит забывать о простых вещах, в которых проявляется та самая забота о себе. Прогулки на свежем воздухе, приносящие удовольствие физические нагрузки, здоровое и качественное питание, а также позитивное общение с приятными вам людьми — вот универсальные советы для жизни в любой период, а не только в ковидных реалиях.

«Знаете, есть такая классика философской мысли: «Бытие определяет сознание». Если мне больно, грязно, голодно и так далее, то какое душевное состояние у меня может быть? К тому же я не могу гарантировать, что в мире что-то произойдет или не произойдет. Но я могу сделать так, чтобы, когда мои близкие приходят домой, они получали любовь и поддержку. Это то, что я могу», — отмечает специалист.

Конечно, глобальные проблемы не могут не пугать: происходящие в мире беды вызывают страх и чувство тревоги. Но нужно помнить о том, что как отдельный индивид вы не способны оказать влияние на мировые процессы. Зато взять свою жизнь под контроль и сделать ее более комфортной — в руках каждого из нас.

Достичь того самого личностного благополучия можно разными путями, например овладев техниками борьбы с сильным стрессом. О том, как прийти к внутренней гармонии и научиться быть счастливым, ранее ФАН рассказывала психолог Татьяна Яничева.