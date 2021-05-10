Юнармейцы возложили цветы к мемориалу Славы Героев Советского Союза и РФ в Таджикистане

Душанбе, 10 мая. Юнармейцы из 6-й школы Минобороны РФ почтили память советских фронтовиков и возложили цветы к мемориалу Славы Героев Советского Союза и Российской Федерации 201-й военной базы.

В Таджикистане юнармейцы почтили минутой молчания память погибших во время Великой Отечественной войны. Также в рамках церемонии помощник командира военной базы по работе с верующими военными иерей Роман Чебоненко провел заупокойную службу, передает пресс-служба Центрального военного округа.

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Ранее стало известно, что юнармейцы подготовили короткометражный фильм о цене и значении Великой Победы.

Также сайт 360tv.ru сообщил, что представители Юнармии, поисковых отрядов и школьники собрались у мемориала Героям 100-й Свирской дивизии с портретами фронтовиков.