Архимандрит объяснил, как долго длится празднование Пасхи у православных

Москва, 10 мая. Пасхальный период у православных христиан не прекращается с окончанием празднования Пасхи и Светлой недели.

Он продолжается 40 дней, вплоть до праздника Вознесения. Об этом рассказал настоятель храма Всех Святых, подворья Русской церкви в Страсбурге архимандрит Филипп (Рябых).

«После Светлой недели Пасха еще не заканчивается: «Христос воскресе» будет звучать до 9 июня в этом году», — отметил он в беседе с РИА Новости.

По его словам, в пасхальный период верующим дается целая программа. Это обретение и обновление веры в Бога, хранение верности Христу и возобновление духовных и телесных сил.

Ранее россиянам объяснили, что можно и нельзя делать после Пасхи. Например, все желающие могут причаститься в течение семи дней после праздника без совершения таинства исповеди и соблюдения поста.