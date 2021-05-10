Депутат Госдумы оценил намерение Чехии взыскать с России миллионы долларов

Москва, 10 мая. Намерение Чехии взыскать с России «компенсацию» за врывы во Врбетице носят исключительно надуманный характер. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Антон Морозов.

Член комитета по международным делам оценил намерение Праги взыскать с Москвы миллионы долларов за взрывы в чешской деревне. По его словам, антироссийские выпады носят политизированный характер. Убедительные доказательства у Чехии отсутствуют, констатировал депутат в комментарии «Политике сегодня».

«Этот вопрос должен рассматриваться в чисто юридической плоскости в рамках международного права», — подчеркнул Морозов.

Речь идет о взрывах на складах с боеприпасами в чешской деревне Врбетице. Инцидент произошел семь лет назад. Прага заподозрила российские спецслужбы в якобы причастности к взрывам.

Чешский министр финансов Алена Шиллерова объявила о намерении страны взыскать с России около 47 миллионов долларов из-за инцидента во Врбетице, пишет НСН.

Депутат Елена Панина ранее заявила, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш мог призвать к высылке дипломатов РФ из-за проблем с бизнесом.