Изображения нового универсала Genesis G70 появились в Сети

Сеул, 10 мая. Южнокорейская марка премиальных автомобилей Genesis готовится к выпуску первого легкового универсала на базе седана G70.

Компания выложила в Сеть тизеры своей новинки. Судя по изображениям, автомобиль будет выполнен в современном стиле Shooting brake, то есть это универсал со спортивным силуэтом. У него короткая для классического универсала крыша и сильно "заваленное" заднее окно.

Genesis G70 с таким кузовом официально представят в ближайшие месяцы, старт его продаж в Европе запланирован на лето. В России одноименный седан стоит от 2,98 млн до 3,32 млн рублей. Его новое поколение уже доступно у дилеров США, минимальный ценник на модель составляет 37,5 тысячи долларов.