ФАН представляет «Точку на карте» — проект, вдохновляющий на путешествия

Федеральное агентство новостей сообщает о громкой премьере этой весны — мы запускаем новый, увлекательный и вдохновляющий на путешествия проект «Точка на карте».

Только с нами вы узнаете много нового и необычного о городах нашей огромной страны.

И в первом выпуске мы расскажем о самом крупном городе за северным полярным кругом — Мурманск. Именно он стал доступной Арктикой: северное сияние, снежные туры по тундре, фрирайд для любителей экстрима, незамерзающее Баренцево море и парящий залив. Среди этих невероятных красот есть место и подвигу: во время Великой Отечественной войны город почти полностью разбомбили, от разрушенных домов остались лишь печи… Разрушен, но не покорен.

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