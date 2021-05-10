Машина из кортежа премьер-министра Армении Пашиняна попала в аварию в центре Еревана

Ереван, 10 мая. Авария с участием автомобиля из кортежа исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна произошла в Ереване.

Участниками ДТП стали проезжавший мимо автомобиль Nissan, а также курьер на мопеде. Столкновение произошло утром на перекрестке улиц Вазгена Саркисяна и Хоренаци.

На место прибыла бригада скорой помощи. В результате дорожного инцидента, по предварительным данным, пострадали два человека — пассажир Nissan и курьер. Сам Пашинян в момент аварии участвовал в заседании парламента, на котором обсуждалась его кандидатура на пост премьера Армении.

При этом местная полиция пока не подтвердила, что Mercedes, участвовавший в ДТП, относится к кортежу Пашиняна. Официальные данные о произошедшем уточняются.