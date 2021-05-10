Бородина «лишила» себя коленей на новой фотографии

Дубай, 10 мая. Новая публикация телеведущей Ксении Бородиной в Instagram вызвала немало споров. Многие фолловеры звезды уверены, что она переборщила с ретушью фотографии.

Звезда в новом посте рассказала о заканчивающемся отпуске, который вместе с семьей провела в Дубае. На снимке ведущая телешоу позирует в боди с анималистичным принтом на фоне бежевой колонны. Бородина с помощью коротких джинсовых микро-шорт обнажила ноги и подчеркнула их стройность и длину.

«Вот и закончился наш отдых, завтра летим домой, а там у вас, говорят, дожди. Ох... Для меня тут почти идеальная погода, я бы хотела море и +30. Когда-нибудь я решусь и перееду к морю», — подписала публикацию звезда «Дома-2».

Многие поклонники уверены, что артистка сделала идеальные ноги на снимке с помощью фотошопа, а во время редактирования «лишила» себя коленей. Фолловеры обвинили своего кумира в злоупотреблении приложениями для коррекции кадров.

«Ногам рельефа не хватает. Да еще и фотошоп неудачный»; «Кто-то не умеет фотошопить. Стерлись колени и ноги разной длины»; «Слишком ухудили ноги, и куда убежали ваши коленки? Ксения, нужно знать во всем меру!» — возмущенно заметили подписчики.

Согласно мнению поклонников артистки, отпуск для нее прошел не лучшим образом. Во время путешествия заболела одна из ее дочерей, да еще и возникли проблемы с мужем. Подписчики артистки считают, что она на грани очередного развода.