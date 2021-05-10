Западных экспертов насторожило появление тысяч российских военных на Красной площади

Вашингтон, 10 мая. Западные эксперты оживленно обсуждают прошедший в Москве военный парад в честь Дня Победы, указывая, что Россия в очередной раз «послала сигнал мировому сообществу».

Американское издание Associated Press обратило внимание на выступление российского лидера Владимира Путина. В своей речи он заявил, что спустя 76 лет с момента окончания ВОВ нацистскую идеологию в отдельных странах мира вновь «пытаются поставить на вооружение».

Эксперты полагают, что «Путин в очередной раз шлет сигнал мировому сообществу». По их словам, в России намекнули Западу, что готовы бороться с несправедливостью и провокациями в свой адрес.

Некоторых аналитиков насторожило появление тысяч российских военных на Красной площади в тот период, когда отношения между РФ и Западом накалены до предела. При этом в комментариях к публикации пользователи отметили, что западные страны снова ищут надуманные поводы для заявлений о «российской агрессии».

«Когда «прогрессивный Запад» научится делать правильные выводы и вести себя подобающе, тогда и радоваться будут все мирным парадам на Красной площади, а не пугаться и устраивать информационные войны», — пишет один из пользователей.

Другие читатели подчеркивали, что масштабные празднования Дня Победы регулярно натыкаются на критику со стороны оппонентов России.

«С каждым годом наши парады, наша Победа, бесит русофобов все больше и больше, как забугорных, так и отечественных!» — говорит читатель.

Напомним, что 9 Мая по Красной площади прошли более 12 тысяч военных, свыше 200 единиц техники, а в небе над Москвой пролетели 76 самолетов и вертолетов.