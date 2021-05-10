Православный храм захватили на Украине

Киев, 10 мая. Последователи так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Украинской православной церкви в Ровенской области, заручившись поддержкой местных депутатов.

Ранним утром представители ПЦУ взяли штурмом храм УПЦ в Сарненской епархии в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в селе Заболотье, сообщили в церкви. В захвате принимали участие работники местной администрации и правоохранители. Прихожане пытаются отстоять священное место своими силами, на подмогу уже едет полиция.