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Литовские СМИ оценили состояние «съежившегося» турбизнеса в период пандемии

Общество
Литовские СМИ оценили состояние «съежившегося» турбизнеса в период пандемии
pixabay.com

Вильнюс, 10 мая. Пандемия COVID-19 оказала большое влияние на все сферы бизнеса, в том числе на туриндустрию. В Литве наблюдается спад туристической активности, несмотря на смягчение карантина.

Строгие правила въезда в Литву отпугивают иностранных путешественников, пишут местные СМИ. Услугами отрасли пользуются в основном жители республики, гости из Латвии и Эстонии.

Пандемия COVID-19 «погрузила в глубокий сон» туристический бизнес Литвы, в ноябре прошлого года закрылись рестораны и бары, между муниципалитетами ограничили передвижение. Бизнес начал выходить из «спячки» лишь в середине апреля. После отмены карантина жители республики потянулись к морю, гостиницы заполнились туристами. Однако не все места размещения начали работу.

Туристов из соседних государств оказалось в разы меньше, чем ожидали представители агентства «Путешествуй по Литве». Больше всего отдыхающих приняла Латвия, специалисты предполагают, что это связано с ценовой и рекламной политикой литовского туристического сектора.

В больших городах республики турпоток снизился значительно больше, чем на курортах, в Вильнюсе местных путешественников стало на 39,4% меньше. На 30,9% снизился турпоток в Каунасе и на 57,8% — в Паневежисе.

Для возрождения туристической отрасли Литве необходимо обеспечить приток иностранных гостей, которые тратят на курортах значительно больше средств, чем местные туристы. В Паланге отдыхало много россиян и белорусов, они приезжали на долгий строк и тратили больше денег, чем другие отдыхающие, отмечают специалисты индустрии гостеприимства.

Ухудшение экономики, повышение уровня безработицы в стране и Евросоюзе беспокоят граждан Литвы. Удовлетворенность литовцев жизнью за последний год снизилась, отмечает опрос Eurobarometer. Жители Литвы высказали больше доверия европейскому правительству, чем своему, сообщает ФАН.

литва туризм пандемия туриндустрия
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