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Историк Макушин рассказал, как СССР помогал Польше восстановиться в 1945 году

Экономика
Историк Макушин рассказал, как СССР помогал Польше восстановиться в 1945 году
mil.ru  /  Центральный архив Минобороны

Москва, 10 мая. Советский Союз стал оказывать содействие польской экономике уже в 1945 году, когда тут был направлен запас продовольствия.

В апреле последнего года Второй мировой войны началась передача продуктов питания для Польши, рассказал эксперт Российского исторического общества, сопредседатель фонда «Историческая патриотика» Александр Макушин.

«Сейчас любят восторгаться планом Маршалла, но важно отметить, что советское правительство делало нечто подобное еще до того, как он начал действовать... план Маршалла и был во многом «ответкой» на действия советского правительства», — цитирует Макушина Baltnews.

Польша находилась на грани голода, когда СССР начал свои поставки. Историк сообщил, что немаловажной частью помощи также стало трофейное имущество. Значительную часть необходимой продукции поляки получили от войск Красной армии.

Российское военно-историческое общество (РВИО) в начале июня проведет большое научное мероприятие, где обнародует документы «о соглашательской политике Польши» во времена ВОВ.

ссср польша великая отечественная война
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