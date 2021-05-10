Евгений Сатановский назвал главную проблему США в переговорах с Ираном по СВПД

Иран ни на каких условиях не согласится выйти из стратегического соглашения с Китаем. Таким мнением в беседе с ФАН поделился ученый-востоковед и экономист, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал новость о том, что Вашингтон и Тегеран в ближайшее время могут вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Соединенные Штаты, безусловно, хотели бы возвратиться ко всему, что было у них с Ираном до Трампа. Сегодня в Белом доме распоряжения отдает команда Барака Обамы. Сделка с Тегераном была едва ли не главным достижением его администрации», — сообщил ученый-востоковед.

Евгений Сатановский предположил, что предстоящие переговоры между двумя странами могут проходить довольно трудно.

«Конечно, американцы, как всегда, будут пытаться выманить что-то дополнительно. Иранцы на это не пойдут. Они прекрасно понимают, что из себя представляет руководство Белого дома. У них на этот счет нет никаких иллюзий. Однако сделка эта будет восстановлена, так или иначе», — пояснил собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он назвал главную проблему, с которой предстоит столкнуться нынешнему правительству США.

«На сегодняшний день понятно, что Америка хотела бы выбить Тегеран из взаимоотношений с Пекином. В свое время США мечтали, что можно будет подкупить иранское руководство, дав ему чуть-чуть того, что у него же и отобрали в рамках ядреной сделки. Сейчас Иран заключил соглашение с Китаем. Оно очень серьезное, стратегическое, на 400 млрд долларов. Выходить из него Тегеран ни за какие бонусы не будет», — подытожил президент научного центра «Институт Ближнего Востока».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что в Иране заканчивается четвертая волна коронавируса.